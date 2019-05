Anunt URIAS la Madrid dupa semifinala Champions League! Surpriza lui Zidane: pe cine se duce prima SUTA de milioane a lui Real in vara: "S-au inteles"

Zidane i-a transmis lui Perez ce jucatori trebuie sa-i aduca neaparat in vara pentru o noua era galactica pe Bernabeu.

Real s-a inteles cu Eriksen, anunta AS pe prima pagina. La negocierile finale cu jucatorul nu vor exista probleme, insa e de asteptat ca patronul lui Spurs, Levy, sa se dovedeasca din nou greu de convins. Real e gata sa plateasca 100 de milioane pentru mijlocasul danez, despre care seful lui Tottenham spunea anul trecut ca valoreaza pe putin 250!



Eriksen mai are contract la Tottenham pana in 2020.