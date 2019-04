Zidane nu mai suporta umilinta: "Mi-e imposibil sa apar jucatorii!" Mesajul dur al francezului

Real Madrid a pierdut si cu Rayo Vallecano, iar Zidane nu mai suporta.

"Abia astept sa se termine sezonul!", a spus Zidane dupa 0-1 cu Rayo in La Liga. E cel mai negru sezon de pe Bernabeu, iar francezul anunta reconsctructia in vara. Zidane nu a mai incercat sa le ia apararea jucatorilor sai.



"Imi apar mereu jucatorii, dar acum mi-e imposibil. Nu avem voie sa jucam astfel. Am avut un sezon complicat, stiu, si trebuia sa traiesc si un asemenea moment. Sa se termine odata! Si eu sunt responsabil pentru ce s-a intamplat, nu doar jucatorii. Trebuie sa ne cerem toti scuze", a spus Zidane in conferinta de presa.

Real Madrid e pe locul 3, la 9 puncte in urma rivalei Atletico Madrid.