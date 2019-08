Anunt BOMBA la Barcelona: Coutinho PLEACA pe 120 de milioane! Surpriza URIASA: cu cine semneaza. Barca a adus AZI inca un jucator

Egitatie maxima pe Camp Nou! Barca a mai rezolvat un transfer si e la un pas sa-l cedeze pe Coutinho.

Fanii asteapta marea lovitura: revenirea lui Neymar. Pana la inchiderea tratativelor cu PSG, Barca s-a inteles cu Betis pentru fundasul stanga Junior Firpo. Nascut in Republica Dominicana, Firpo s-a mutat la 6 ani in Spania. Fotbalistul a ajuns in 2014 la Betis si a jucat pana anul trecut la echipa a doua. Acum, la 22 de ani, prinde transferul carierei dupa numai un an la seniori! Barcelona va plati 25 de milioane ca sa-l aduca.

Barca lucreaza si la iesiri. Presa din Anglia scrie intens despre iminenta revenirii lui Coutinho in Premier League. Nu va fi pe Anfield, in tricoul lui Liverpool, ci la Arsenal! 'Tunarii' sunt gata sa plateasca 120 de milioane de euro in schimbul brazilianului. Coutinho a avut 18 luni dificile in tricoul Barcelonei, dupa transferul de 160 de milioane de la Liverpool. A fost cea mai scumpa achizitie din istoria Barcei, insa n-a confirmat decat rar asteptarile.

Sefii de la Arsenal si Barcelona se intalnesc maine pentru discutiile finale. Englezii merg pe Camp Nou pentru trofeul Gamper, care deschide traditional sezonul pentru catalani.