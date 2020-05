Antrenament emotionant la Madrid! Jucatorii de la Real au adus un omagiu victimelor Covid-19

Antrenamentul de astazi a inceput cu un minut de reculegere.

Astazi, in prima zi de doliu oficial decretat de Guvernul spaniol, jucatorii si personalul tehnic de la Real Madrid au adus un omagiu emotionant victimelor noului coronavirus. Inainte de a incepe sedinta de pregatire, toti au tinut un minut de reculegere.

Apoi, fotbalistii madrileni au inceput sa faca exercitii, fiind impartiti in 2 grupuri de cate 14 sportivi, asa cum a fost stabilit prin protocolul special adoptat in aceasta perioada. Zidane le-a pregatit elevilor sai multe activitati fizice cu mingea.

La antrenamentul de astazi, nu au fost prezenti Nacho si Valverde, cei doi fiind menajati in urma unor dureri musculare pe care le-au resimtit in urma activitatii intense depuse in ultimele zile. De asemenea, nici Isco nu s-a pregatit alaturi de colegii sai.

In schimb, Mariano este cu un pas mai aproape de refacerea completa. El s-a pregatit azi in interior, dar a atins pentru oara mingea de la reluarea antrenamentelor. Cat despre Jovic, pentru el procesul de recuperare continua.

VIDEO - Imagini de la antrenamentul lui Real Madrid: