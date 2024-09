Andriy Lunin a semnat! Contract până în 2028 pentru "eroul" lui Real Madrid

Real Madrid a anunțat prelungirea contractului lui Andriy Lunin până în iulie 2028.

Acest lucru vine după un sezon în care ucraineanul a demonstrat că poate fi un stâlp de încredere în poarta "galacticilor", în absența lui Thibaut Courtois, titularul tradițional.

În vârstă de 25 de ani, Andriy Lunin a avut ocazia să-și demonstreze calitățile în contextul accidentării grave a lui Courtois la începutul sezonului trecut.

În urma evoluțiilor bune, președintele Real Madrid, Florentino Perez, i-a propus lui Lunin prelungirea contractului, anunță Marca.

Cu toate acestea, inițial, portarul ucrainean a ezitat fiindcă își dorea să își asigure un loc de titular în cadrul echipei, chiar și după revenirea lui Courtois. Negocierile au fost tensionate, dar, în cele din urmă, Lunin a acceptat oferta clubului.

Contractul actual al lui Lunin, care expiră la sfârșitul acestui sezon, va fi prelungit până în 2028.

De-a lungul carierei sale, Andriy Lunin a jucat pentru formații precum FC Metalist Kharkiv, FK Dnipro, Zorya Lugansk, Leganes, Valladolid și Real Oviedo.

La Real Madrid, el a înregistrat 48 de apariții, a încasat 51 de goluri și a încheiat 16 meciuri fără a primi gol, acumulând peste 4000 de minute de joc.

