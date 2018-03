Andone si-a explicat gestul de la finalul meciului cu Eibar! De ce A EXPLODAT la adresa lui Seedorf

Florin Andone a reactionat nervos dupa ce a fost schimbat in meciul cu Eibar.

Clarence Seedorf l-a inlocuit pe atacantul roman pe finalul partidei cu Eibar dupa ce romanul avusese trei mari ocazii de gol si contribuise decisiv la reusita care a adus un punct lui Deportivo in cele din urma.

In momentul in care a iesit de pe teren, Andone a avut o discutie aprinsa cu Seedorf si a gesticulat nervos spre banca de rezerve. Internationalul roman a declarat ca a avut acea iesire nervoasa deoarece isi dorea sa termine meciul in teren fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei.



"Nu stiu ce s-a intamplat, dar eu am marcat patru goluri in ultimele trei meciuri de pe teren propriu...", a declarat Florin Andone pentru Diario Vasco.