LOVITURA la MADRID! Unul dintre cei mai promitatori fotbalisti de la REAL vrea sa PLECE! Ce l-a infuriat pe jucatorul lui Zidane

Nemultumit de faptul ca nu prinde aproape deloc echipa, norvegianul Martin Odegaard i-a anuntat pe oficialii de pe Santiago Bernabeu ca vrea sa paraseasca echipa, anunta Marca.

Potrivit sursei citate, principala varianta pe care o ia in calcul mijlocasul ofensiv de 22 de ani este aceea de a se intoarce la Real Sociedad, echipa la care a stralucit sezonul trecut.

