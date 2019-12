A SEMNAT! Noua vedeta a Barcelonei, clauza URIASA de reziliere

Barcelona isi betoneaza echipa pentru viitor cu noul star al echipei, Ansu Fati.

Ansu Fati, jucatorul care la 17 ani a jucat deja in Liga Campionilor, a semnat un nou contract cu Barcelona pana in 2024.

Detaliile operatiunii nu au fost inca publicate, dar se stie clauza de reziliere a jucatorului. Pana la finalul stagiunii a crescut la 170 de milioane de euro, dar din 2020/2021 va ajunge la 400 de milioane de euro.

Scopul principal al noului contract este sa alunge echipele interesate de serviciile atacantului iberic.

Fati a fost remarcat in UEFA Youth League, insa a ajuns rapid la prima echipa a Barcelonei. Chiar la debutul sau in La Liga, acesta a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva in meciul jucat pe Camp Nou contra Valenciei.

La 16 ani si 304 zile, Fati a devenit cel mai tanar marcator din istoria clubului catalan.