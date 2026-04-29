Anul 2026 a început furtunos în „sportul alb,” spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) reușind să devină, prin triumful înregistrat în Openul Australian, cel mai tânăr tenismen care completează marele șlem.

Tenismenul din Murcia l-a învins pe Novak Djokovic, într-o finală de patru seturi în care a arătat ezitări și emoții doar în manșa inaugurală.

Firicel Tomai: „Alcaraz, jucătorul care, dacă nu se năștea, trebuia să fie inventat.”

Alcaraz a avut o continuare mai puțin fericită, în prima jumătate de sezon, suferind o accidentare la încheietura mâinii drepte, suferință pe care și-a agravat-o jucând în turneul ATP 500 de la Barcelona.

Absent anunțat la Madrid, Roma și Roland Garros, Carlos Alcaraz va fi departe de a retrăi bucuriile uriașe avute anul trecut, când a câștigat trofeele puse în joc la Monte-Carlo, Roma și Roland Garros, ultimul, un succes rarisim, conturat în 5 ore și 29 de minute, într-o luptă vecină cu nebunia; Jannik Sinner a fost întors de iberic de la 0-2 la seturi, italianul cedând și trei oportunități consecutive de a închide finala care a devenit, ulterior, cea mai lungă din istoria turneului.

„S-a inspirat mult și de la Nadal. O forță a naturii, ca viteză, ca reacție.”

Într-un tenis care se dinamizează pe zi ce trece, iar înălțimea și forța par să joace roluri din ce în ce mai ascuțite, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai îl vede pe Carlos Alcaraz ca pe o excepție care confirmă regula.

Alcaraz este tenismenul „care trebuia inventat, dacă nu se năștea,” crede Firicel Tomai, deoarece vede în el pachetul de care este nevoie pentru a contracara servicii monstruoase și lovituri care ucid orice nivel de mobilitate a oponentului.

„S-a inspirat mult și de la Nadal. O forță a naturii, ca viteză, ca reacție. E un jucător care, dacă nu se năștea, trebuia să fie inventat, pentru că, în momentul ăsta, la 1,83 metri, la fizicul lui, să domini tenisul este destul de greu,” s-a pronunțat fostul antrenor avut de Simona Halep și de Victor Hănescu.