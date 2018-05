A aparut filmarea cu ultimele clipe ale lui Iniesta pe Camp Nou! Ce a facut legenda Barcelonei la ora 2 noaptea pe stadionul pustiu

Andres Iniesta si-a luat ramas bun de la Barcelona.

Partida cu Real Sociedad a fost ultima pentru Iniesta in tricoul celor de la FC Barcelona. Mijlocasul spaniol a fost schimbat in minutul 82 in aplauzele unui stadion intreg - coincidenta, unicul gol al meciului a fost inscris de inlocuitorul lui Iniesta la club, Philippe Coutinho.

La cateva ore dupa partida, Iniesta s-a intors pe gazonul de pe Camp Nou pentru a-si lua ramas bun la ora 2 noaptea. Imaginile aparute au dat senzatia unui moment inopinat, insa clipul aparut ulterior arata ca nu a fost asa.

Un cameraman a urmarit fiecare miscare a lui Iniesta pe gazon iar acesta a facut poze cu telefonul, fiind vizibil emotionat de despartirea de stadionul pe care a trait momente extraordinare.