200 de milioane de euro pentru salvarea Barcelonei! Oferta primita de clubul catalan de la o companie uriasa

Grupul Bonomi ofera 200 de milioane de euro pentru 50% din actiunile Barca Corporate.

Barcelona trece printr-un moment economic delicat. Clubul catalan a fost afectat de pandemia cauzata de COVID.

Joan Laporta are o sarcina foarte grea. Trebuie sa reduca datoriile, de aproximativ 1 miliard de euro, pe care Barcelona le-a acumulat. Noul presedinte, cunoscut pentru spiritul afacerist, vede in Barca Corporate, care include Barca Academy, Barca Innovation Hub, Barca Licensing and Merchandising si Barca Studios o oportunitate excelenta de afaceri.

Potrivit El Condifencial, Laporta a primit o oferta concreta din partea grupului Bonomi, prin intermediul companiei sale El Industrial, o oferta de 200 de milioane de euro pentru 50% din actiunile Barca Corporate.

Bonomi e interesat, mai presus de toate, de Barca Merchandising si de exploatarea magazinelor si articolelor sportive.

Barcelona vindea anual, pana la pandemie, intre 1.5 si 2 milioane de tricouri.