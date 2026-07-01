Lobby incredibil către Real Madrid: „Dacă trebuie să vindem Bernabeu pentru a-l transfera, aşa să fie!”

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Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Marca, unul dintre ziarele de casă ale lui Real Madrid, a insistat pentru transferul unui fotbalist.

Pentru presa spaniolă, totul este limpede. Ultima prestaţie magistrală a lui Michael Olise, de marţi, în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Franţa şi Suedia (3-0), ar trebui să determine conducerea lui Real Madrid să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe fotbalistul lui Bayern Munchen.

Marca îl propune pe Michael Olise la Real Madrid

Michael Olise a oferit încă două pase decisive (aducând totalul său la 5) şi a produs momente de pură clasă.

Într-un editorial entuziast, Marca îndeamnă Real Madrid să facă tot posibilul pentru a-l transfera pe jucătorul lui Bayern München, chiar dacă asta înseamnă să vândă noul lor stadion Bernabéu. Într-un editorial intitulat "Tot ce este nevoie pentru a-l transfera pe Olise", ziarul îl plasează chiar înaintea lui Kylian Mbappé, superstarul Merengues.

Pablo Polo: „Dacă trebuie să vindem Bernabéu pentru a-l achiziţiona, aşa să fie”

„Menţiune specială pentru Olise, cu tot respectul cuvenit pentru Mbappé”, scrie jurnalistul Pablo Polo, citat de news.ro.

„Dacă trebuie să vindem Bernabeu pentru a-l transfera, aşa să fie! Kylian joacă excepţional de bine şi nu ar trebui să-i minimalizăm prestaţiile, dar extrema lui Bayern München îi uşurează mult munca. Într-atât încât uneori uităm că Dembélé, care a avut un meci excelent, este un candidat serios la Balonul de Aur. Nu a marcat ieri, chiar dacă ar fi putut marca trei sau patru goluri, dar are deja cinci pase decisive în patru meciuri”, a adăugat Polo.

Michael Olise (22 de ani) a venit în 2024 de la Crystal Palace şi a semnat cu gruparea bavareză un contract pe cinci ani, până la 30 iunie 2029.