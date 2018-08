120 de milioane pentru dorinta lui Lopetegui! Realul trebuie sa-i dea sau transferul nu se face

Julen Lopetegui vrea un atacant pe care actuala echipa cere 120 milioane de euro.

Rodrigo Moreno, varful celor de la Valencia este unul dintre jucatorii pe care Julen Lopetegui ii vrea in echipa Realului pentru sezonul urmator.

Totusi, Rodrigo are contract pana in 2022 cu Valencia si clauza de reziliere in valoare de 120 de milioane de euro.

Conditia realizarii transferului acestuia la Real a fost dezvaluita de directorul general al celor de la Valencia, Mateu Alemany.

"Daca vine cineva cu 120 de milioane de euro, nu putem face nimic", a spus acesta, potrivit Marca.

Rodrigo Moreno a ajuns la Valencia de la Benfica in 2015 si a costat 30 de milioane de euro. In prezent, este cel mai valoros jucator al echipei, fiind cotat la 50 de miloane de euro.