Cine va fi noul numar 7 al lui Real Madrid! 7-le de pe Bernabeu, purtat pana acum de jucatori legendari: Juanito, Butragueno, Raul si Ronaldo

Real Madrid a ramas in aceasta vara fara Cristiano Ronaldo si nu si-a gasit inca un alt numar 7.

Realul l-a pierdut pe Ronaldo si nu i-a luat inca un inlocuitor. Sefii de pe Bernabeu isi pun toate sperantele in galezul Gareth Bale, care a devenit acum omul numarul 1 al echipei si de la care se asteapta sa il faca uitat pe portughezul Cristiano Ronaldo.

Odata cu plecarea lui Cristiano Ronaldo, numarul 7 al Realului, purtat de-a lungul vremii de legende precum Amancio, Juanito, Butragueno ori Raul, a ramas liber dupa mai bine de 8 ani.

Presa spaniola scrie ca in lotul Realului exista acum doi fotbalisti care ar putea prelua numarul cu mare greutate.

Potrivit AS, cei doi sunt Marco Asensio, care joaca in prezent cu numarul 20, si brazilianul Vinicius, adus in aceasta vara de la Flamengo.

Pe de alta parte, intr-un sondaj efectuat de AS, fanii si-au manifestat dorinta ca Real Madrid sa transfere un alt jucator care sa preia acest numar.

Jucatori de legenda care au purtat numarul 7 la Real

Joseito (1951-1959) - A castigat primul trofeu european al Realului



Kopa (1956-1959) - A castigat Liga Campionilor de trei ori, in 1956, 1957 și 1958

Amancio (1962-1976) - Poreclit El Brujo, el a jucat o perioada cu 8 pe spate, dar a avut si destule partide in care a imbracat tricoul cu numarul 7

Juanito (1977-1987) - Poreclit si Mitul de pe Bernabeu. El a incetat din viata la doar 37 de ani, in urma unui accident rutier. A fost considerat primul "7 adevarat" din istoria Realului. A jucat 401 meciuri oficiale si a marcat 121 de goluri

Butragueno (1983-1995) - A fost liderul echipei care a castigat a 5-a Liga a Campionilor pentru Real si care a revolutionat fotbalul in anii '80

Raul (1994-2010) - Marele capitan. A castigat a 7-a, a 8-a si a 9-a Liga a Campionilor din palmaresul clubului. Este jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria Realului, 741. A marcat 323 de goluri