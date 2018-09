"Simt ca am crescut cu 20 de ani!" Kira Hagi joaca intr-un film despre "Experimentul Pitesti". Cand se lanseaza

Kira Hagi a primit un rol in filmul "Intre chin si amin", regizat de Toma Enache.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Actrita Kira Hagi, fata lui Gica Hagi, joaca in filmul "Intre chin si amin", care va fi lansat in 2019.

"Am avut ocazia sa fac parte dintr-un proiect datorita caruia simt ca am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca tema experimentul de la Pitesti, unde s-au intamplat lucruri atat de cumplite. Abia acum am inteles dimensiunea acelei tragedii."

"Nu sunt eu foarte verbala, dar as vrea sa le multumesc aici regizorului, Toma Enache si sotiei sale, producator si scenarist, Catalina Enache, actorilor si echipei care m-au facut sa ma simt pe platouri ca intr-o familie", a scris Kira pe Facebook.