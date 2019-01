Putine sotii de fotbalist sunt ca ea! Sotia lui Sneijder salveaza minorele de la abuzuri sexuale. FOTO

Olandezul Sneijder are toate motivele de mandrie!

E frumoasa si lupta cu succes impotriva abuzurilor impotriva minorelor! Yolanthe Sneijder-Cabau e actrita si model de succes in Olanda, iar ultimii 10 ani s-a ocupat de o fundatie care isi propune sa stopeze abuzurile sexuale impotriva minorelor.

Fundatia Stop Kindermisbruik lupta de exemplu impotriva bordelurilor legale din India, acolo unde mii de minore sunt abuzate in fiecare an.

Site-ul fundatiei sustine ca a salvat 4187 de minore din bordeluri in ultimii 10 ani!

"Cand am auzit de tristetea bordelurilor din India si de fetele a abuzate acolo, a trebuit sa fac ceva", spune Yolanthe.

Fostul jucator de la Real Madrid, Inter si Galatasaray spune ca o sprijina pe sotia sa in aceasta cauza.

"Yolanthe e decisa sa opreasca abuzul asupra minorelor din toate puterile. Vreau sa o sprijin si eu cat mai mult, este o lupta dificila", a spus finalistul Cupei Mondiale din 2010.

Yolanthe Sneijder a jucat in mai multe seriale de succes in Olanda inainte sa se marite cu jucatorul, in 2010, imediat dupa Cupa Mondiala din Africa.