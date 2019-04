Nora si nepoata lui Ienei incing scena in Transilvania. Cele doua sunt cantarete si arata traznet. FOTO

Spectatorii cred ca femeia de 43 de ani si fiica sa adolescenta sunt surori.

Vasilica “Alissa” Ienei (43 ani), nora antrenorului Emeric Ienei, a fost invatatoare la Scoala “Nicolae Balcescu” din Oradea si este acum o foarte apreciata cantareata de muzica usoara in Transilvania. In copilariea, ea studiat la Scoala Populara de Arta, la sectia canto muzica populara, iar in gimnaziu a facut si trei ani de pian la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Ea a fost maritata cu Calin, fiul antrenorului Emeric Ienei din prima casatorie a acestuia, cea cu actrita Vasilica Tastaman. Antrenorul Stelei si actrita din „B.D. in alerta”, „Veronica” si „Nea Marin miliardar” au fost casatoriti intre 1963 si 1973. In anul 1981, actrita a plecat in Suedia cu fiul sau, continandu-si acolo cariera in actorie. Ea s-a intors in Romania, in 1991, unde a decedat in 2003.

Calin s-a stabilit la Oradea, unde sta si tatal sau, iar in 2013 a divortat de frumoasa sa sotie. Aceasta este cantareata si a cantat la barul de noapte de la Hotel Continental si la alte cluburi oradene, dar a aparut si pe posturile de muzica cu clipul melodiei „Ma lasi” si a participat, in 2010, la 35 de ani, pe marea scena a Festivalului de la Mamaia. Cei doi au impreuna o fiica, Alisa, care este si ea cantareata. De altfel, fosta nora a lui Ienei este o cautata cantareata de evenimente si a inceput sa o introduca in aceasta lume si pe fiica sa. Nepoata fostului antrenor a participat, in aprilie 2017, la „Romanii au talent”, alaturi de trupa din care facea atunci parte. La finalul anului 2018, mama si fiica au concertat impreuna in deschiderea The Motans si Alina Erimia, inaintea concertului tinut de acestia la Oradea. Tanara promite o cariera importanta in muzica, pe langa vocea impresionanta mostenind si din atributele fizice ale mamei sale.

