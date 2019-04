Wanda a izbucnit in LACRIMI in direct la TV! Telenovela cu sora lui Icardi: de ce se JUDECA la tribunal. FOTO

Wanda Icardi e la cutite cu sora atacantului de la Milan.

Wanda si Mauro Icardi au petrecut Pastele catolic in Argentina, iar acolo sotia jucatorului a aparut la o emisiune TV. Wanda a confirmat ca Mauro Icardi s-a inteles cu conducerea lui Inter si va ramane in continuare si in sezonul urmator, insa nu acesta a fost subiectul principal de discutie. Wanda a vorbit despre scandalul cu sora lui Icardi, Ivana, pe care o da in judecata in aceasta perioada pentru defaimare. Aceasta participa in Italia la emisiunea Big Brother si nu a menajat-o pe Wanda, pe care o acuza ca sta cu Icardi pentru bani si ca ii distruge cariera. "Wanda are rahat in loc de creier", a postat Ivana pe Twitter dupa excluderea din lot a lui Icardi de la inceputul acestui an.



"Nu sunt o vrajitoare. Ne-am ajutat tot timpul familia. Ivana a venit la mine acasa in urma cu cateva luni si i-am deschis usa, ei si prietenului ei, care si el este fotbalist. Ivana nu e sincera. Maura e un om minunat, nu doar ca-si ajuta familia, dar ajuta si alti oameni pe care nu ii cunoastem. Ei i-a facut cadou o masina ca sa o ajute. Dar ea vorbeste urat despre fratele ei, e incredibil", a spus Wanda in lacrimi la TV in Argentina.



Wanda: Mauro Icardi ramane la Inter!

"Mauro inca mai inscrie goluri. Mergem inainte, el este cel mai puternic din familie. E mai calm acum, isi imbratiseaza colegii des pentru ca are o relatie buna cu toata lumea, ei sunt familia lui. O sa fim cu siguranta in Italia si anul viitor", a spus Wanda intr-o perioada in care se scrie despre interesul lui PSG pentru Icardi.

