Stadionul Giulesti, DARAMAT dupa 80 de ani! Cum arata lucrarile pentru arena pregatita pentru EURO 2020. FOTO

Stadionul Giulesti a fost demolat aproape in totalitate.

Inaugurat in 1939, stadionul Giulesti a fost pus la pamant aproape in totalitate, iar in locul lui o arena moderna va fi construita pentru a gazdui echipele care se vor antrena in Romania la EURO 2020, editia aniversara.

Giulestiul va fi reconstruit cu 14.000 de locuri si va avea in dotare sali de sport pentru diverse discipline sportive precum haltere, box, lupte/judo/karate, tenis/volei/baschet, atletism, precum si sali de forta sau recuperare si pista de popice. Totodata, va beneficia si de spatii de cazare pentru sportivi, precum si de spatii de alimentatie publica sau spatii administrative.

"Potrivit ofertei castigatoare, valoarea contractului este de 98.318.052,33 lei fara TVA, cote si taxe, urmand ca, pana la data organizarii Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la Bucuresti, stadionul sa indeplineasca criteriile in vederea asigurarii conditiilor de antrenament pentru echipele participante. In perioada urmatoare, va fi emis ordinul privind inceperea serviciilor de proiectare si obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor", a anuntat Compania Nationala de Investitii.

Doar trei stadioane din 4 pentru EURO 2020

In acest moment se efectueaza lucrari pentru doua din arenele inlcuse initial in proiectul de modernizare pentru EURO 2020. Stadionul Steaua a fost demolat deja si se lucreaza la structura, Giulestiul este si el aproape daramat, iar la arena de la Arcul de Triumf lucrarile sunt programate sa incepa la inceputul lunii mai. Situatia stadionului de rugby a fost complicata, care au fost intre timp rezolvate. Acesta va avea 8100 de locuri. Stadionul Dinamo a fost scos deja din program, dar va fi construit pana la urma, dupa ce PMB a aprobat Planul Urbanistic Zonal cu mutarea arenei pe locul actualului velodrom din Stefan cel Mare.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO