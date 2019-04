Fiica lui Ion Tiriac a devenit o femeie superba. Cum arata si cu ce se ocupa mostenitoarea celui mai bogat roman. FOTO

Ioana Tiriac are 21 de ani si studiaza in SUA.

Ion Tiriac are doi baieti si o fata in varsta de 21 de ani despre care se stie mai putin. Ioana a studiat la Scoala Americana din Bucuresti, iar anul trecut a plecat in SUA la studii dupa ce a luat Bacalaureatul.

Ea este una din mostenitoarea celui mai bogat roman, cu o avere de 1,7 miliarde de euro, singurul roman aflat in topul international Forbes.

Ioana este fiica jurnalisticei Sophia Ayad din Egipt, cea care i l-a daruit lui Tiriac si pe Karim, 24 de ani. Unica fiica a celui mai bogat roman s-a transformat intr-o femeie frumoasa, interesata de moda si care e interesata de evenimente caritabile. Ea a organizat anul trecut Bucharest Fashion Charity Show la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din Bucuresti si s-a descurcat foarte bine, scrie Click. Ioana n-a ales sportul ca tatal ei, ci vrea sa-i calce pe urmele mamei: studiaza jurnalismul in SUA.

VEZI CUM ARATA IOANA TIRIAC IN GALERIA FOTO