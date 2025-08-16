Selecţionata Australiei a învins cu scorul de 38-22 naţionala Africii de Sud, campioana mondială en-titre, sâmbătă, la Johannesburg, în deschiderea puternicului turneu Rugby Championship. Acesta aduce față în față principalele forţe ale sportului cu balonul oval din Emisfera sudică.

Sud-africanii au condus cu 22-0 după primele 18 minute de joc, însă Australia a reuşit să revină şi să înscrie 38 de puncte consecutive, asigurându-şi victoria.

Acesta este primul succes obţinut de Wallebies pe pământ sud-african din ultimii 14 ani şi, totodată, primul succes înregistrat de australieni pe stadionul Ellis Park din Johannesburg începând din 1963. Potrivit Agerpres, Australia şi Africa de Sud se vor înfrunta, din nou, pe 23 august, la Cape Town.

Tot sâmbătă, în etapa inaugurală a Rugby Championship 2025, se dispută partida Argentina - Noua Zeelandă, la Cordoba.

