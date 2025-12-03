Echipa României va înfrunta cvadrupla campioană mondială Africa de Sud, care este şi deţinătoarea trifeului, Italia şi Georgia, scrie news.ro.

În grupa A, gazdele Australia vor juca împotriva Noii Zeelande.





Componenţa grupelor:

Grupa A

Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B

Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C

Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D

Irlanda, Scoţia, Uruguay, Portugalia

Grupa E

Franţa, Japonia, SUA, Samoa

Grupa F

Anglia, Ţara Galilor, Tonga, Zimbabwe





Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027.

Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea, cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Australia, în calitate de ţară gazdă, va fi dispusă automat în Grupa A, dar fără să fie cap de serie.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa.

Deţinătoarea titlului este Africa de Sud.

Oraşele în care se vor juca meciurile, 52 la număr, din turneul final, sunt: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney şi Townsville.

