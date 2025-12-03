Ardelenii au schimbat doi antrenori până acum: pe Dan Petrescu, în locul căruia a venit Andrea Mandorlini, și, ulterior, pe italian. Daniel Pancu se află în clipa de față la cârma vicecampioanei.



După 18 etape, CFR Cluj se situează pe locul 12 cu 19 puncte! Patru victorii, șapte remize și șapte eșecuri a înregistrat echipa de pe ”Constantin Rădulescu”, care se află la șapte lungimi de play-off.



Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: ”Cea mai mare tragedie a fotbalului românesc”



Impresarul Ioan Becali a vorbit despre CFR Cluj și a descris situația în care se află clubul patronat de Neluțu Varga drept ”cea mai mare tragedie din fotbalul românesc”.



Asta pentru că CFR Cluj a câștigat cinci titluri consecutiv, din 2018 până în 2022, iar acum pare de nerecunoscut.



”Tragedia cea mai mare a fotbalului românesc este că CFR nu vine acolo (n.r. aproape de play-off). Dacă nu intră CFR și FCSB, o să intre până la urmă o echipă care o să iasă din primul tur, FC Botoșani sau FC Argeș”, a spus Ioan Becali.



Ce urmează pentru CFR Cluj



În Superliga, pentru ardeleni urmează meciul cu Universitatea Craiova de duminică seară de la ora 20:30. Confruntarea va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Până atunci, CFR o întâlnește la Voluntari pe Metaloglobus București în Cupa României joi, de la 18:30.

