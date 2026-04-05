SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fratele regretatului fotbalist Cătălin Hîldan a fost un rugbist de valoare și acum antrenează la Dinamo.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiCristian HîldanCatalin HildanDarie CureaAndrei Gurănescu
Din articol

Echipa de juniori a lui Dinamo, antrenată de Cristian Hîldan, a reușit în premieră calificarea la turneul final al campionatului național.

Cristi (52 de ani) a fost un rugbist de valoare, prezent cu echipa națională și la Cupa Mondială din 1999, acum antrenor în Ștefan cel Mare, și este fratele regretatului fotbalist Cătălin Hîldan, ”Unicul Căpitan” al lui Dinamo.

Micii ”buldogi” au dat lovitura

”RUGBY. Juniorii noștri U16 s-au calificat în premieră la Turneul Final al Campionatului Național

Tinerii noștri rugbyști din echipa U16 s-au impus astăzi la Constanța, cu CSM -Tomitanii, scor 7-0, și s-au calificat la Turneul Final al Campionatului Național, care va avea loc în vară.

Formată în ultimii doi ani și antrenată de Cristi Hildan, Darie Curea și Andrei Gurănescu, echipa noastră Under 16 a progresat constant și a reușit acum o calificare în premieră pentru Dinamo la turneul final al acestei categorii de vârstă.

Bravo, băieți!”, a postat astăzi CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Buldogii” mari, debut perfect în noul sezon

Dinamo a debutat perfect în noul sezon din Liga de Rugby, 71-12 la nou-venita RC Gura Humorului.

”Buldogii” au surclasat-o pe debutantă într-un meci în care au reușit nu mai puțin de 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

Ulterior, în etapa a doua a campionatului, Dinamo s-a impus la fel de clar cu U Cluj, scor 66-3.

Foto: CS Dinamo București, Peluza Catalin Hildan-Dinamo

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!