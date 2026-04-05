Cristi (52 de ani) a fost un rugbist de valoare, prezent cu echipa națională și la Cupa Mondială din 1999, acum antrenor în Ștefan cel Mare, și este fratele regretatului fotbalist Cătălin Hîldan , ”Unicul Căpitan” al lui Dinamo.

Echipa de juniori a lui Dinamo, antrenată de Cristian Hîldan , a reușit în premieră calificarea la turneul final al campionatului național.

Micii ”buldogi” au dat lovitura

”RUGBY. Juniorii noștri U16 s-au calificat în premieră la Turneul Final al Campionatului Național

Tinerii noștri rugbyști din echipa U16 s-au impus astăzi la Constanța, cu CSM -Tomitanii, scor 7-0, și s-au calificat la Turneul Final al Campionatului Național, care va avea loc în vară.

Formată în ultimii doi ani și antrenată de Cristi Hildan, Darie Curea și Andrei Gurănescu, echipa noastră Under 16 a progresat constant și a reușit acum o calificare în premieră pentru Dinamo la turneul final al acestei categorii de vârstă.

Bravo, băieți!”, a postat astăzi CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Buldogii” mari, debut perfect în noul sezon

Dinamo a debutat perfect în noul sezon din Liga de Rugby, 71-12 la nou-venita RC Gura Humorului.

”Buldogii” au surclasat-o pe debutantă într-un meci în care au reușit nu mai puțin de 11 eseuri, prin argentinianul Santiago Werkalec (3), Cioroabă (2), P. Urs (1), K. Murray (1), Puescu (1), Muntianu (1), Jondre Williams (1) şi Graure (1).

Ulterior, în etapa a doua a campionatului, Dinamo s-a impus la fel de clar cu U Cluj, scor 66-3.

Foto: CS Dinamo București, Peluza Catalin Hildan-Dinamo