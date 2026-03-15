Dezastru! Abia transferat la echipă, tricolorul cu gol la debut pentru România a retrogradat astăzi în liga a patra

Cătălin Parfene
Destin trist pentru fosta vicecampioană a Italiei.

Triestina, una dintre echipele care au fondat Serie A în 1929 și vicecampioană a Italiei în 1948, a retrogradat astăzi matematic în Serie D, campionat de amatori. 

De luna trecută, la clubul din Trieste este legitimat internaționalul român de tineret Andrei Anton, fundaș central în vârstă de 22 de ani care poate evolua și pe banda dreaptă în defensivă.

Născut în Italia, Anton a evoluat anterior la Pro Vercelli, Torino, Sangiuliano și din nou Pro Vercelli.

Pentru Triestina, cu care a semnat în februarie, a jucat până acum trei meciuri, două ca titular, inclusiv într-un 4-1 cu Inter Milano U-23.

”Alea iacta est. Triestina a retrogradat în Serie D: povestea unui dezastru anunțat”, a titrat astăzi Tuttomercatoweb după 2-3 acasă cu Pro Vercelli în etapa 32 din Serie C. VIDEO AICI

Trebuie subliniat însă că Triestina a început vara trecută campionatul fără vreun cantonament făcut și cu o penalizare de 23 de puncte, cauzată de haosul administrativ de la club!

”Triestina intră în istorie ca primul club european administrat de o companie de criptomonede, dar pe teren situația rămâne neschimbată. Sau, mai bine zis, ceea ce se întâmplă în afara terenului afectează negativ evoluția de pe teren”, a mai scris Tuttomercatoweb.

În ceea ce-l privește pe Andrei Anton, singura veste bună pentru tricolorul care a debutat cu gol la naționala de tineret a României (în 2022, în 1-2 cu Norvegia din U20 Elite League) este că în februarie a semnat cu Triestina un contract valabil doar până la sfârșitul actualului sezon. 

Astfel, talentatul fundaș și-ar putea continua cariera din vară în fotbalul profesionist din Italia, acolo unde a bifat până acum 15 meciuri în Serie C (la Pro Vercelli și Triestina) și 2 prezențe pe banca de rezerve în Serie A pentru Torino, pe când antrenor era atât de specialul Ivan Juric.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga
Raphinha a făcut în Barcelona - Sevilla ceva nevăzut de la Lionel Messi! Clasamentul din La Liga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

120.000.000 de euro pentru Gică Hagi! Turcii au dat verdictul

120.000.000 de euro pentru Gică Hagi! Turcii au dat verdictul

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită

Supercomputer-ul s-a pronunțat deja: echipele din play-off scoase din lupta la titlu + marea favorită



Recomandarile redactiei
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
ACUM: Liverpool - Tottenham 1-1 e în direct pe VOYO | Cum se descurcă Radu Drăgușin. Oaspeții egalează în minutul 90!
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Mutarea făcută de FCSB care le-a dat planurile peste cap celor de la Metaloglobus: „Nu ne pică bine!”
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Problema uriașă pentru Ianis Zicu! Un titular de la Farul a suferit o fractură și va fi operat mâine
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a văzut surpriza lui Rădoi din primul ”11”: ”FCSB? Asta va arăta”
Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi
Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi
Alte subiecte de interes
Ioniță, dorit acum de Brescia! Anul trecut le-a refuzat pe Dinamo și UTA
Ioniță, dorit acum de Brescia! Anul trecut le-a refuzat pe Dinamo și UTA
Le-a refuzat în iarnă pe Dinamo și UTA Arad și acum a înscris un gol superb la 6 minute după debutul în Italia!
Le-a refuzat în iarnă pe Dinamo și UTA Arad și acum a înscris un gol superb la 6 minute după debutul în Italia!
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
După anunțul transferului lui Mihai Popa la CFR, a semnat fratele lui Gianluigi Donnarumma
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
La un pas de transfer! Italienii anunță revenirea lui Mihai Popa în Superligă
CITESTE SI
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
