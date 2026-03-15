De luna trecută, la clubul din Trieste este legitimat internaționalul român de tineret Andrei Anton , fundaș central în vârstă de 22 de ani care poate evolua și pe banda dreaptă în defensivă.

Triestina, una dintre echipele care au fondat Serie A în 1929 și vicecampioană a Italiei în 1948, a retrogradat astăzi matematic în Serie D, campionat de amatori.

Născut în Italia, Anton a evoluat anterior la Pro Vercelli, Torino, Sangiuliano și din nou Pro Vercelli.

Pentru Triestina, cu care a semnat în februarie, a jucat până acum trei meciuri, două ca titular, inclusiv într-un 4-1 cu Inter Milano U-23.

”Alea iacta est. Triestina a retrogradat în Serie D: povestea unui dezastru anunțat”, a titrat astăzi Tuttomercatoweb după 2-3 acasă cu Pro Vercelli în etapa 32 din Serie C. VIDEO AICI

Triestina a început campionatul cu o penalizare de 23 de puncte

Trebuie subliniat însă că Triestina a început vara trecută campionatul fără vreun cantonament făcut și cu o penalizare de 23 de puncte, cauzată de haosul administrativ de la club!

”Triestina intră în istorie ca primul club european administrat de o companie de criptomonede, dar pe teren situația rămâne neschimbată. Sau, mai bine zis, ceea ce se întâmplă în afara terenului afectează negativ evoluția de pe teren”, a mai scris Tuttomercatoweb.

În ceea ce-l privește pe Andrei Anton, singura veste bună pentru tricolorul care a debutat cu gol la naționala de tineret a României (în 2022, în 1-2 cu Norvegia din U20 Elite League) este că în februarie a semnat cu Triestina un contract valabil doar până la sfârșitul actualului sezon.

Astfel, talentatul fundaș și-ar putea continua cariera din vară în fotbalul profesionist din Italia, acolo unde a bifat până acum 15 meciuri în Serie C (la Pro Vercelli și Triestina) și 2 prezențe pe banca de rezerve în Serie A pentru Torino, pe când antrenor era atât de specialul Ivan Juric.