Triestina, una dintre echipele care au fondat Serie A în 1929 și vicecampioană a Italiei în 1948, a retrogradat astăzi matematic în Serie D, campionat de amatori.
De luna trecută, la clubul din Trieste este legitimat internaționalul român de tineret Andrei Anton, fundaș central în vârstă de 22 de ani care poate evolua și pe banda dreaptă în defensivă.
Născut în Italia, Anton a evoluat anterior la Pro Vercelli, Torino, Sangiuliano și din nou Pro Vercelli.
Pentru Triestina, cu care a semnat în februarie, a jucat până acum trei meciuri, două ca titular, inclusiv într-un 4-1 cu Inter Milano U-23.
”Alea iacta est. Triestina a retrogradat în Serie D: povestea unui dezastru anunțat”, a titrat astăzi Tuttomercatoweb după 2-3 acasă cu Pro Vercelli în etapa 32 din Serie C. VIDEO AICI
Triestina a început campionatul cu o penalizare de 23 de puncte
Trebuie subliniat însă că Triestina a început vara trecută campionatul fără vreun cantonament făcut și cu o penalizare de 23 de puncte, cauzată de haosul administrativ de la club!
”Triestina intră în istorie ca primul club european administrat de o companie de criptomonede, dar pe teren situația rămâne neschimbată. Sau, mai bine zis, ceea ce se întâmplă în afara terenului afectează negativ evoluția de pe teren”, a mai scris Tuttomercatoweb.
În ceea ce-l privește pe Andrei Anton, singura veste bună pentru tricolorul care a debutat cu gol la naționala de tineret a României (în 2022, în 1-2 cu Norvegia din U20 Elite League) este că în februarie a semnat cu Triestina un contract valabil doar până la sfârșitul actualului sezon.
Astfel, talentatul fundaș și-ar putea continua cariera din vară în fotbalul profesionist din Italia, acolo unde a bifat până acum 15 meciuri în Serie C (la Pro Vercelli și Triestina) și 2 prezențe pe banca de rezerve în Serie A pentru Torino, pe când antrenor era atât de specialul Ivan Juric.