Dragoș Bucur, diseară, la Visuri la cheie: „A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”

În această seară, de la 21:30, la Visuri la cheie, vom cunoaște povestea unei femei care a devenit mamă – pentru a treia oară – la aproape 70 de ani: „Bunica Alexandrina a înfiat fata fiicei înfiate. A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”, va spune Dragoș Bucur.

La 50 de ani, doamna Alexandrina avea deja o fiică mare, căsătorită în Grecia, dar a luat-o de la capăt cu Bianca pe care a adoptat-o și a iubit-o ca pe copilul ei. Totul s-a schimbat în adolescență, atunci când tânăra a căzut pradă substanțelor interzise. În ciuda tuturor eforturilor bunicii, Bianca a fugit de acasă, iar la doar 19 ani a rămas însărcinată cu o fetiță - Amira. „Am ajutat-o, a născut, am luat-o de la spital și a dispărut din nou. Am luat eu copilul din spital la o lună. Aș mătura scara, aș spăla la toalete, nu ai cum să lași un copil. Lași un bărbat, dar copilul, nu. Îl ții cu tine, la pieptul tău. Mănâncă ce mănânci tu. Nu contează averea, contează iubirea, să simtă că e în siguranță”, va spune Alexandrina.