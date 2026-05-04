Mai multă presiune, mai mult spectacol, mai multă emoție și o competiție mai intensă ca niciodată într-un sezon ”unu și unu”.

Anul acesta, MasterChef România va da startul filmărilor cu un moment de amploare: 120 de concurenți vor intra într-un bootcamp spectaculos chiar din primul episod și vor găti simultan pentru un loc în competiție. Este cel mai mare număr de concurenți care au gătit vreodată în același timp într-un show culinar din România, un record care marchează începutul unui sezon construit să pună la încercare nu doar tehnica în bucătărie, ci și creativitatea, și spontaneitatea concurenților.

„Aș îndrăzni să spun că MasterChef anul acesta este, de fapt, noul MasterChef. Show-ul cu care a început gătitul de televiziune din România se reinventează major în acest sezon. Vom trăi împreună mai multe recorduri, cum ar fi, de exemplu, cel mai mare număr de concurenți care vor găti simultan într-o emisiune de televiziune. Urmează un sezon care va ține cu sufletul la gură în fiecare episod, cu invitați și situații complet surprinzătoare, cu cei trei chefi în ipostaze cum nu i-ați mai văzut și cu un nivel de cooking care trece la nivelul următor. Românii care iubesc gătitul acasă sau la TV vor avea un singur show de cooking în toamna aceasta, iar acest show nu poate fi decât primul din viața lor, adică MasterChef”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Noul sezon vine și cu o direcție mai apropiată de oameni și de poveștile lor. Castingul aduce în fața publicului concurenți din zone diferite ale României, cu profesii diverse, pasiuni puternice și povești inspiraționale. În plus, o parte importantă a competiției se va desfășura în afara studioului, prin provocări spectaculoase filmate în locuri emblematice din România.

„Sezonul 11 nu este o continuare. Este un nou început. E sezonul «Unu și Unu». În acest sezon ne întoarcem la esență: mai mult gătit, mai multă presiune, mai mult adevăr în farfurie. Concurenții nu mai vin doar să impresioneze, vin să lupte. MasterChef este despre povestea ta — despre cine ești dincolo de farfurie. Nu câștigă doar tehnica. Contează autenticitatea, energia, vocea. Să fii original. Dar cea mai importantă noutate este că ieșim mai mult din studio. Mergem în exterior, în locuri reale, în fața oamenilor. Mergem acolo unde gătitul nu mai poate fi controlat. Ne apropiem de oameni. De poveștile lor. De motivul pentru care gătesc. Pentru că, dincolo de competiție, MasterChef este despre oameni. Despre conexiuni, tensiuni și transformare”, a spus Cătălin Bugean, Senior Show Runner PRO TV.

Cu un nivel mai ridicat al competiției, povești puternice și momente construite pentru a surprinde în fiecare episod, MasterChef România – sezonul 11 își propune să transforme lupta pentru marele premiu într-o experiență intensă și pentru cei de acasă.

