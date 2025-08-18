Patrick Vieira s-a lămurit în cazul lui Nicolae Stanciu! Ce urmează în primul sezon de Serie A, la Genoa

Lupta pentru cel mai râvnit titlu al bucătarilor amatori – MasterChef România 2025 – și premiul în valoare de 75.000 de euro începe luni, 8 septembrie. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit să reaprindă competiția într-un sezon în care nu vor lipsi duelurile surpriză, tensiunea maximă din bucătărie și reguli noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile.

În premieră, audițiile aduc o nouă provocare – duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții: concurenții care nu primesc un verdict clar din partea chefilor ajung în „Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi pregătește pentru un nou duel.

Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie!



„MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă.

Sezonul vine cu reguli noi, o ‘Cameră Încinsă’ pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

