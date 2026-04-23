15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ediția a 15-a a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON marchează un moment simbolic pentru sportul de masă din România: 15 ani de creștere continuă, performanță și organizare la standarde internaționale. 

TAGS:
Semimaratonul BucurestisemimaratonalergareBucharest Half Marathon
Din articol

Evenimentul care dă startul competițiilor de alergare urbană din România s-a impus, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai importante competiții din Europa de Est, atrăgând anual mii de participanți din țară și din străinătate.

În weekendul 9–10 mai, Capitala devine scena unui eveniment de amploare, în care energia alergătorilor, susținerea publicului și implicarea partenerilor creează o atmosferă unică. OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este astăzi mai mult decât o competiție — este un reper în calendarul sportiv internațional și o experiență care aduce împreună întreaga comunitate.

În spatele acestui succes se află experiența și consecvența organizatorului Run In Bucharest, un nume care a contribuit decisiv la dezvoltarea culturii alergării urbane în România. Prin profesionalism, viziune și pasiune, organizatorii au construit, an de an, mai mult decât o competiție sportivă — au creat o tradiție.

Ediția din acest an aduce o noutate importantă: introducerea cursei necompetitive „McDonald’s Walkaton”, dedicată tuturor celor care își doresc să participe într-un mod accesibil și cu impact social. Taxele de înscriere pentru participanții de peste 18 ani vor fi direcționate către susținerea Caselor Ronald McDonald.

Informații utile pentru participanți:

• Pentru cursa WALKATON (1 km) nu există limită de vârstă; copiii sub 13 ani trebuie să fie însoțiți de un adult;

• Pentru cursa de 2,5 km – FUN RACE, vârsta minimă de participare este de 13 ani; adolescenții între 13 și 18 ani beneficiază de participare gratuită;

• Traseele curselor de sâmbătă au startul pe Bulevardul Libertăți și se încheie în Piața Constituției, parcurgând Bulevardul Unirii si Splaiul Independentei;

• Traseele curselor de duminică pornesc de pe Bulevardul Libertății și se încheie în Piața Constituției parcurgând Splaiul Independentei, Strada Berzei, Strada Buzesti, Șoseaua Kiseleff (pana la Arcul de Triumf), Calea Victoriei, Strada Ion Campineanu, Bulevardul Natiunilor Unite, Bulevardul Unirii, Bulevardul Decebal si Bulevardul Basarabia ( pana la Arena Nationala)

• Înscrierile online sunt deschise până marți, 6 mai, ora 23:59, în limita locurilor disponibile;

• Înscrieri suplimentare se pot face și la Sport Expo, în Piața Constituției, în limita locurilor disponibile;

• Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport Expo, începând de joi, 8 mai;

• Sport Expo, organizat în Piața Constituției, este un punct de atracție major pentru alergători, parteneri și aproximativ 18.000 de vizitatori pasionați de sport și stil de viață sănătos;

• Aproximativ 400 de voluntari vor fi prezenți pe trasee și în zonele de start & finish;

• Pe traseu vor exista 8 puncte de entertainment și 4 puncte de hidratare.

Prin amploarea sa, prin energia participanților și prin tradiția construită în 15 ani, OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON continuă să redefinească standardele evenimentelor de alergare din România și să consolideze poziția Bucureștiului pe harta competițiilor internaționale.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON 2026 în cifre

Traseu

# 4 sectoare traversate 

# 7 puncte de cronometrare

# 27 atracții turistice

# 24 pacemakeri

# 16.000 de pași pentru câștigătorul Semimaratonului București

Hidratare și energizare

# 25 tone de fructe(banane, portocale și mere)

# 120 000 pahare reciclabile apă 

# 40.000 pahare reciclabile energizant

# 45.000 sticle 0.5 l apă plată

# 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

# 80 tomberoane plastic

# 80 tomberoane menajer

# 40 tomberoane hârtie/carton

# 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

# 1 centru de comandă

# 440 reprezentanți al forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

# 12 ambulanțe SABIF

# 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

# 30 voluntari SABIF si Crucea Roșie ultimii 5 km

# 20 arbitri direcționare pe traseu

Participanții la OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de tuturor alergătorilor, indiferent că sunt adolescenți sau adulți. Albumele vor putea fi descărcate de pe site-ul evenimentului.

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Libertății, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucuresti21km.ro.  

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și, începând cu anul 2019, este înscris în calendarul World Athletics al evenimentelor de alergare stradală. 

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, DIGI – Sponsor Stafeta 3X, Mega Image - Sponsor Cursa populară & Refreshment Point, McDonald’s, Stay Strong, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Regina Maria, Meda, World Class, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Apa Nova Bucuresti, Meda, Secom.

Parteneri media: TVR, Adevărul Holding, InternetCorp.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri partenere: Asociația Humanimals, Ajungem Mari, Hospice Casa Speranței, HELP Autism, N-avem SÂNGE, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, United Way.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile #RunInBucharest sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Pericolul ignorat în România, evidențiat de Valeria Răcilă, campioană olimpică: „Merg pe stradă și asta văd“
Pericolul ignorat în România, evidențiat de Valeria Răcilă, campioană olimpică: „Merg pe stradă și asta văd“
De necrezut: Valeria Răcilă, campioană olimpică, încurcată de autoritățile române. „M-a sunat Arafat“
De necrezut: Valeria Răcilă, campioană olimpică, încurcată de autoritățile române. „M-a sunat Arafat“
Valeria Răcilă și Marius Urzică, în clubul select al marilor sportivi români: decizia COSR în cazul lor
Valeria Răcilă și Marius Urzică, în clubul select al marilor sportivi români: decizia COSR în cazul lor
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Alte subiecte de interes
Kenyenii, fără rivali: Semimaratonul București, câștigat cu un rezultat fabulos. Suma acordată pentru locul 1
Kenyenii, fără rivali: Semimaratonul București, câștigat cu un rezultat fabulos. Suma acordată pentru locul 1
Mii de alergători, aşteptaţi la Semimaratonul Bucureşti în acest weekend. Restricţii de trafic
Mii de alergători, aşteptaţi la Semimaratonul Bucureşti în acest weekend. Restricţii de trafic
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. „Alergarea e un dar!“
Brăila savurează mișcarea: urmează semimaratonul din weekend. „Alergarea e un dar!“
Valeria van Groningen, campioană olimpică la Los Angeles 1984, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Valeria van Groningen, campioană olimpică la Los Angeles 1984, e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!