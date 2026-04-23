15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start

Evenimentul care dă startul competițiilor de alergare urbană din România s-a impus, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai importante competiții din Europa de Est, atrăgând anual mii de participanți din țară și din străinătate.

În weekendul 9–10 mai, Capitala devine scena unui eveniment de amploare, în care energia alergătorilor, susținerea publicului și implicarea partenerilor creează o atmosferă unică. OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este astăzi mai mult decât o competiție — este un reper în calendarul sportiv internațional și o experiență care aduce împreună întreaga comunitate.

În spatele acestui succes se află experiența și consecvența organizatorului Run In Bucharest, un nume care a contribuit decisiv la dezvoltarea culturii alergării urbane în România. Prin profesionalism, viziune și pasiune, organizatorii au construit, an de an, mai mult decât o competiție sportivă — au creat o tradiție.

Ediția din acest an aduce o noutate importantă: introducerea cursei necompetitive „McDonald’s Walkaton”, dedicată tuturor celor care își doresc să participe într-un mod accesibil și cu impact social. Taxele de înscriere pentru participanții de peste 18 ani vor fi direcționate către susținerea Caselor Ronald McDonald.

Informații utile pentru participanți:

• Pentru cursa WALKATON (1 km) nu există limită de vârstă; copiii sub 13 ani trebuie să fie însoțiți de un adult;

• Pentru cursa de 2,5 km – FUN RACE, vârsta minimă de participare este de 13 ani; adolescenții între 13 și 18 ani beneficiază de participare gratuită;

• Traseele curselor de sâmbătă au startul pe Bulevardul Libertăți și se încheie în Piața Constituției, parcurgând Bulevardul Unirii si Splaiul Independentei;

• Traseele curselor de duminică pornesc de pe Bulevardul Libertății și se încheie în Piața Constituției parcurgând Splaiul Independentei, Strada Berzei, Strada Buzesti, Șoseaua Kiseleff (pana la Arcul de Triumf), Calea Victoriei, Strada Ion Campineanu, Bulevardul Natiunilor Unite, Bulevardul Unirii, Bulevardul Decebal si Bulevardul Basarabia ( pana la Arena Nationala)

• Înscrierile online sunt deschise până marți, 6 mai, ora 23:59, în limita locurilor disponibile;

• Înscrieri suplimentare se pot face și la Sport Expo, în Piața Constituției, în limita locurilor disponibile;

• Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport Expo, începând de joi, 8 mai;

• Sport Expo, organizat în Piața Constituției, este un punct de atracție major pentru alergători, parteneri și aproximativ 18.000 de vizitatori pasionați de sport și stil de viață sănătos;

• Aproximativ 400 de voluntari vor fi prezenți pe trasee și în zonele de start & finish;

• Pe traseu vor exista 8 puncte de entertainment și 4 puncte de hidratare.

Prin amploarea sa, prin energia participanților și prin tradiția construită în 15 ani, OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON continuă să redefinească standardele evenimentelor de alergare din România și să consolideze poziția Bucureștiului pe harta competițiilor internaționale.