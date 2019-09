Selectionerul din Kosovo a pus tinta pe englezi si vrea la EURO: "Du-te! Du-te! Du-te!" Conferinta incredibila. VIDEO

Ce nebunie! Nationala statului Kosovo e pe loc de calificare la EURO 2020, iar azi joaca pe Wembley cu Anglia.

Selectionerul din Kosovo are planuri mari. Vrea sa duca echipa recent infiintata la turneul final din 2020. El i-a uimit pe toti la conferinta de presa de dupa victoria cu Cehia.

"E tactica, presing. Intr-un meci nebun te duci, te intorci! Du-te! Du-te! Nu e doar tactic, nu e doar de alergat, e aici (arata spre cap)! Vreau sa, o sa castig mingea! Nu e doar despre aparare, e pregatirea unui gol pentru noi", a declarat elvetianul Bernard Challandes inaintea duelului cu Anglia.

Kosovo vrea la EURO 2020!

Bernard Challandes a pus tinta pe englezi dupa ce a invins Cehia, chiar daca ii considera pe englezi cei mai buni din lume.

"Ok, suntem aici, suntem Kosovo in fata uneia dintre cele mai bune echipe de fotbal din lume. In opinia mea, cea mai buna echipa din lume. Am facut un meci bun cu Cehia, a fost foarte, foarte greu. Am vazut si meciul Angliei cu Cehia, 5-0. Asta inseamna ca nu o sa fie un meci usor pentru noi, stiu asta. Pentru mine aceasta evaluare nu face usoara pregatirea partidei. Si daca vin si spun ca am venit sa castigam multi o sa spuna ca sunt pretentios. Si daca spun ca nu e imposibil sa castigam impotriva Angliei o sa trebuiasca sa-mi schimb jobul", a mai spus Challandes.

Bernard Challandes,68 de ani, a antrenat la Young Boys, Servette, Zurich, Sion sau Thun, a fost la echipele U17, U18 si U21 ale Elvetiei si la nationala Armeniei. Din 2018 conduce o echipa neinvinsa a noului stat Kosovo, echipa neinvinsa din octombrie 2017! In 14 meciuri, kosovarii au castyigat 9 si au obtinut 5 remize, ascensiunea lor fiind incredibila. In acest moment, cei din Kosovo ocupa locul 2 in grupa A, cu 2 puncte in fata Cehiei si cu 6 in fata Bulgariei, careia i-a luat 4 puncte deja!



Clasament grupa A preliminarii EURO 2020



1 Anglia 9 (3 meciuri)

2 Kosovo 8 (4 meciuri)

3 Cehia 6 (4 meciuri)

4 Muntenegru 2 (4 meciuri)

5 Bulgaria 2 (5 meciuri)