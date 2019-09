PRELIMINARII EURO 2020: Scene incredibile pe Stade de France: au incurcat imnul Albaniei cu al Andorrei si si-au cerut scuze ARMENIEI! VIDEO

Campionii mondiali s-au facut de ras grav in preliminariile EURO 2020! Meciul a inceput cu intarziere, dupa ce s-a cantat imnul Andorrei in locul celui al Albaniei.

Suporterii albanezi au fluierat copios, iar announcerul a sesizat si si-a cerut scuze. A produs o noua gafa! Si-a cerut scuze Armeniei si nu Albaniei! Meciul a inceput cu 7 minute intarziere din cauza acestui incident deoarece albanezii au refuzat sa inceapa partida pana cand nu s-a pus imnul corect.

Imnul Albaniei este scris de compozitorul roman Ciprian Porumbescu.

Franta a deschis scorul rapid prin Coman, in minutul 8, iar Giroud a facut 2-0 pentru francezi in minutul 27. Griezmann a ratat penalty inainte de pauza.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was playedpic.twitter.com/pD2AJP01tN