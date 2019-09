DANEMARCA U21 - ROMANIA U21, marti, ora 19:30 in direct la PRO X | "Vom implementa alt sistem de joc!" Tactica prin care Radoi poate califica nationala U21 din nou la Euro

Danemarca U21-Romania U21 e marti de la ora 19:30 in direct la PRO X.

Romania U 21 se va deplasa in Danemarca pentru primul meci din preliminariile campionatului European 2021. Selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre aceasta partida si spune ca va schimba tactica fata de meciurile de la Euro 2020 si spune ce va aduce in plus.

"E un drum nou, un nou inceput. Sper sa fie un prim pas fericit si ne intoarcem acasa cu toate punctele. Intalnim o echipa cu un selectioner nou, un spaniol, Albert Capellas, dar ne-am documentat bine. In plus, am avut pe cineva la amicalul lor cu Ungaria.

Trebuie sa lasa deoparte ce a fost in vara, nu vreau ca jucatorii sa resimta presiunea. Aceasta trebuie sa fie pe umerii antrenorilor. Dar am incredere in acest grup si cred cu tarie ca ne putem califica din nou la turneul final. E clar ca singuri am ridicat nivelul asteptarilor. Romanii vor din nou sa ne vada acolo si au incredere in noi ca vom reusi. Asta ne motiveaza suplimentar.

Vom implementa un alt sistem de joc, dar filosofia va fi aceeasi. Veti vedea aceleasi lucruri bune ca pana acum. Vrem totusi sa aducem in plus temporizarea, cred ca asta ne-a lipsit pana acum" a spus Mirel Radoi pentru FRF.