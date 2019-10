Scandari RASISTE la meciul vecinilor! Bulgaria - Anglia a fost intrerupt pentru cateva momente din cauza fanilor bulgari. Meciul in pericol sa fie suspendat

Prima repriza a meciului dintre Bulgaria si Anglia a fost perturbata de fanii bulgarilor care au fost acuzati pentru scandari rasiste. Capitanul Angliei, Harry Kane l-a informat pe arbitrul Ivan Bebek cu privire la scandarile rasiste venite din tribune.

Cateva momente mai tarziu, un anunt a fost facut de crainicul partidei pentru ca scandarile rasiste sa se opreasca.

"Din cauza comportamentului rasist care perturba jocul, arbitrul a indicat ca ar trebui sa suspende meciul", a spus crainicul.

Cativa suporteri englezi prezenti la stadion au avut un raspuns la scandarile bulgarilor: "Stiti ce sunteti, stiti ce sunteti, bastarzi rasisti, stiti ce sunteti."

Din fericire spiritele s-au linistit si partida a continuat. La pauza scorul din meciul Bulgaria - Anglia este 0-4.

Some England fans in Bulgaria chanting: “You know what you are, You know what you are, You racist bastards, You know what you are”