Preliminarii EURO 2020 | Inca o echipa si-a asigurat locul la turneul final dupa ce si-a distrus adversarul in aceasta seara

Rusia si-a asigurat prezenta la Campionatul European de fotbal din 2020.

Echipa nationala a Rusiei a castigat cu 5-0 in aceasta seara in deplasarea din Cipru. Rusia este cea de-a treia echipa calificata la EURO 2020, dupa Belgia si Italia. Rusia are 21 de puncte in Grupa I si ocupa pozitia a doua. Pe primul loc in grupa este Belgia cu 24 de puncte.

Italia a defilat in grupa J si este pe primul loc in clasament cu 21 de puncte, fiind urmata de Finlanda cu 12 puncte.