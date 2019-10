14:19

CLASAMENTUL IN GRUPA ROMANIEI



Romanii vor fi cu ochii pe confruntarea dintre Norvegia si Spania, care se joaca la 21:45! Nationala lui Contra are nevoie de o victorie a Spaniei, si o victorie a Romaniei in Feroe pentru a-i depasi pe norvegieni si a trece din nou pe locul 2 in grupa!





GRUPA F

1. Spania - 18 puncte

2. Suedia - 11 puncte

3. Romania - 10 puncte

4. Norvegia - 9 puncte

5. Malta - 3 puncte

6. Insulele Feroe - 0 puncte