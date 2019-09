Ramos, un capitan adevarat! Cum si-a felicitat "galacticul" colegii dupa meciul cu Romania | VIDEO: imagini din vestiar

Sergio Ramos, capitanul nationalei Spaniei si al lui Real Madrid a fost surprins in vestiar dupa meciul cu Romania felicitandu-si coechipierii

Spania s-a impus in fata nationalei Romaniei pe Arena Nationala. Chiar daca au fost condusi cu 2-0, tricolorii au reusit sa marcheze un gol si ar fi putut sa scoata un egal pe finalul partidei, insa Puscas si Grigore au ratat din fata portii.

Pentru Romania a inscris Florin Andone, in timp ce Sergio Ramos si Paco Alcacer au adus victoria Spaniei. Capitanul "Furiei Roja" a deschis scorul din penalty, facand un gest de bucurie spre camerele de filmat care a atras antipatia suporterilor romani, care l-au huiduit la fiecare atingere de balon.

Dupa terminarea partidei, spaniolii s-au bucurat in vestiar de victoria obtinuta, iar Ramos, ca un adevarat capitan a mers si si-a felicitat fiecare coechipier in parte pentru rezultat. In imaginile puse pe pagina oficiala de Facebook a nationalei Spaniei, Ramos intra in vestiar, isi pupa si felicita colegii apoi merge in fata camerei de filmat, explicandu-si gestul pe care romanii l-au interpretat ca fiind sfidator: "A fost dedicat nepotului meu".

Spania va juca urmatoarea partida cu nationala Insulelor Feroe, in timp ce Romania va intalni nationala Maltei, duminica, 8 septembrie, de la ora 19.00, pe arena "Ilie Oana", din Ploiesti. Meciul va fi transmis in direct la PRO TV.