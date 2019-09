PRELIMINARII EURO 2020 | Romania - Spania, meciul serii in Europa: calculele grupei! Armenia - Italia, ora 19:00, prima partida a zilei

17:24

Meci decisiv pentru tricolori



Romania se poate apropia la doar doua puncte de liderul Spania in cazul unei victorii pe Arena Nationala. Romania are 7 puncte in acest moment, in timp ce Spania are 12.



Si Suedia, care are acelasi numar de puncte, poate realiza acelasi lucru. Suedezii joaca tot in aceasta seara, tot de la ora 21:45, cu Insulele Feroe.