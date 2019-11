Mircea Lucescu a fost DEMOLAT in Turcia! Presa nu il iarta pentru ratarea calificarii in Nations League, dupa ce noul selectioner i-a calificat la EURO 2020

Turcia a invins-o pe Andorra cu 2-0, asigurandu-si calificarea la Campionatul European 2020.

Turcia si Franta s-au calificat la EURO 2020, din grupa H a preliminariilor. Turcii au profitat de ocazie pentru a-l critica pe Mircea Lucescu, cel care a fost selectionerul Turciei pana in februarie 2019.

Antrenorul roman a fost demis dupa un parcurs slab la Liga Natiunilor, acolo unde selectionata Turciei nu a reusit sa se califice. Senol Gunes a preluat nationala dupa Lucescu, reusind sa califice echipa la Campionatul European.

Presa din Turcia l-a distrus pe Mircea Lucescu, facand o comparatie intre el si actualul selectioner.

"Lipsa de fotbalisti, lipsa experientei de la un anumit numar de cluburi, au fost plangerile constante ale antrenorului roman. Mircea Lucescu, care si-a facut un renume din scuzele pe care le-a gasit dupa esecul de la Nations League, a fost distrus de Senol Gunes.

Aici este discursul lui Lucescu si ce se intampla acum:

Lucescu: Am avut jucatori de la doua cluburi din echipa Ucrainei si de la 10-15 echipe. In aceasta maniera, succesul nu e usor. Nu putem forma echipa de la 2-3 echipe.

Ce s-a facut: Senol Gunes a format echipa cu jucatori de la 23 de echipe diferite si a avut succes.

Lucescu: Nu am suficienti jucatori. Avem 22-23 de jucatori. Romania are 29 de jucatori si Albania 28.

Ce s-a facut: Senol Gunes a trecut de grupele preliminarii cu 38 de jucatori.

Lucescu: Trebuie sa lucrez cu ce am. In 2002, au fost 8 jucatori de la Galatasaray in echipa. Nu mai pot gasi acum, erau 5-6 nume de la Zenit.

Ce s-a facut: Senol Gunes a format o echipa din 6 tari diferite. 23 din acei jucatori vin din Turcia", a scris publicatia Aspor.