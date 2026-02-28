Ghinion pentru Dinamo! Pe ce stadion plănuiește să joace în cupele europene după o pauză de 9 ani

Concurs de scoruri HORROR în campionatul românesc! ”Miss baschet” a înscris de una singură cât toate adversarele la un loc

Inter - Genoa (21:45). Chivu vs. „Grifonul” lui Șucu. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Campioana CSM Unirea Alba Iulia a învins echipa italiană ASD Bogliasco 1951 cu scorul de 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), vineri seara, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, în Grupa A a turului al doilea preliminar al competiţiei de polo pe apă feminin Conference Cup.

CSM Unirea Alba Iulia - ASD Bogliasco 1951 8-7 după 2-4

Unirea s-a impus la limită, la capătul unui meci echilibrat, în care a fost condusă cu 4-2.

Dorofea Vîrtosu a marcat 3 goluri pentru învingătoare, Cecilia Diaz Mesa 2, Yanisbel Victoria Lopez Perez 1, Amalia Novăcean (vezi galeria foto de mai sus) 1, Nikolette Laboncz 1.

Pentru echipa italiană au înscris Eleonora Bianco (3 goluri), Carlotta Paganuzzi (2), Arianna Alice Bianchi (1), Marta Carpaneto (1), conform Agerpres.