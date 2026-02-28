Campioana CSM Unirea Alba Iulia a învins echipa italiană ASD Bogliasco 1951 cu scorul de 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), vineri seara, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, în Grupa A a turului al doilea preliminar al competiţiei de polo pe apă feminin Conference Cup.
CSM Unirea Alba Iulia - ASD Bogliasco 1951 8-7 după 2-4
Unirea s-a impus la limită, la capătul unui meci echilibrat, în care a fost condusă cu 4-2.
Dorofea Vîrtosu a marcat 3 goluri pentru învingătoare, Cecilia Diaz Mesa 2, Yanisbel Victoria Lopez Perez 1, Amalia Novăcean (vezi galeria foto de mai sus) 1, Nikolette Laboncz 1.
Pentru echipa italiană au înscris Eleonora Bianco (3 goluri), Carlotta Paganuzzi (2), Arianna Alice Bianchi (1), Marta Carpaneto (1), conform Agerpres.
”CSM Unirea Alba Iulia, victorie uriașă, 8-7 cu ASD Bogliasco, în primul meci din Conference Cup la polo feminin!!!”, a titrat publicația locală Ziarul Unirea, care a continuat:
”CSM Unirea Alba Iulia are șanse majore să se califice în Turneul Final 8, după acest succes remarcabil. Pentru echipa pregătită de Ovidiu Pocol este un nou turneu internațional, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, turul II din Conference Cup, Grupa A. Sunt 3 echipe, iar primele două clasate se vor califica în Turneul Final 8.
Un meci senzațional realizat de campioana României, care a câștigat cu 8-7 (0-1, 2-1, 2-2, 4-3), după o revenire extraordinară, de la 0-2, la 2-2, apoi de la 2-4, la 4-4, preluând conducerea în ultimul sfert când de la 4-5 a făcut 7-5.
Au marcat Lorena Vîrtosu – 3, Cecilia Diaz – două, Amalia Novăcean, Lopez Perez și Nikolette Laboncz – câte unul”.
Sâmbătă, ASD Bogliasco 1951 va înfrunta echipa spaniolă CN Sant Feliu (18:00), iar duminică va avea loc partida CSM Unirea Alba Iulia - CN Sant Feliu (10:30). Primele două clasate se califică la turneul final.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, ASD Bogliasco 1951, Ziarul Unirea