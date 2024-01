Dovada că România a obținut un rezultat uriaș la Campionatul European. "Hai să mai râdem un pic!" Exemplul dat de șeful Federației

Alex Matei, șef al Federației Române de Polo de doi ani și jumătate, a pus într-un context mai larg performanța României de la Campionatul European de polo din Croația, prezența în sferturile de finală.

Chiar dacă jucătorii lui Bogdan Rath, selecționerul tricolorilor, au ratat accederea în semifinale după eșecul cu Spania din sferturi, scor 7-24. Matei, fost poloist important al naționalei, a scos în evidență infrastructura din România, dar a pus în balanță și niște cifre legate de jucătorii legitimați în țara noastră și de câte bazine beneficiază Italia, țara cu cel mai puternic campionat al lumii.

Dovada că România a obținut un rezultat uriaș la Campionatul European: "Italia are 1.500 de bazine, noi avem 1.500 de poloiști legitimați"

"S-au mai făcut bazine în ultimii ani, avem Otopeniul, care este o bijuterie, avem Dinamo și Steaua, unde se pot organiza competiții internaționale, se poate organiza Champions Leaguea. Oradea, e un complex foarte frumos și bine pus la punct, deci sunt bazine.

Tocmai am trimis o statistică la ANS, în 2021 aveam 800 de sportivi legitimați la toate categoriile de vârstă. În 2023 aveam legitimați în jur de 1500 de sportivi. Așa mi-am dorit, am schimbat total strategia la nivel de copii și juniori și se pare că a avut succes.

Haideți să mai râdem un pic, să vedem câte bazine are Italia sau Ungaria. 1500 de bazine are Italia. Întotdeauna așa a fost în România, îmi place să cred că am avut calitate și dorință", a declarat Alex Matei, potrivit Sport Total FM.

Alex Matei a făcut parte din naționala calificată la JO 2012, a obținut locul 4 la Europeanul din 2006 și locul 6 la Mondialul din 2005. În vârstă de 43 de ani, Matei era jucătorul care pleca pentru România la fiecare sprint de posesie. A jucat în carieră și la Steaua, și la Dinamo, dar și în Franța.

Următorul meci al tricolorilor, pentru clasament 5-8, va fi duminică împotriva selecționatei din Muntenegru, învinsă de Italia, scor 8-14, în sferturi. Partida cu Muntenegru contează pentru semifinalele din cadrul turneului 5-8.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Grecia cu Serbia.

Calificarea în sferturi la ediţia din acest an a Campionatului European le-a adus tricolorilor şi biletul pentru Campionatul Mondial, din 2-18 februarie, de la Doha.

Trei echipe de la CE 2024 obţin calificarea la CM, iar din sferturile care se joacă vineri cinci reprezentative sunt calificate anterior – Spania şi Italia, Ungaria, Grecia și Serbia.

Dovada că România e iar pe val în poloul european. Alex Matei: "Se văd strategiile făcute"

"Au fost mai mulți candidați, ni l-am dorit pe Bogdan (n.r.: selecționerul Bogdan Rath), știam care sunt metodele lui, n-am ales greșit, băieții răspund excelent, sperăm să-i facem foarte bucuroși pentru suporterii noștri.

Eu și echipa mea am preluat conducerea Federației acum doi ani și jumătate, nu se poate face nimic peste noapte, arătăm după doi ani și jumătate că am avut o strategie eficientă. Se văd și strategiile făcute în competiția internă, e un drum lung și greu pentru a fi pe în elită în poloul mondial. Am avut și sprijin, le mulțumesc celor din Agenția Națională pentru Sport și celor din COSR pentru susținere, au făcut-o excelent!", a mai spus Matei, în urmă cu trei zile, pentru Sport.ro.