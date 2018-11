SURPRIZA pentru un barbat care a castigat 2 MILIOANE pe un site de pariuri! Ce veste a primit dupa ce apucase sa cheltuie o parte din bani

Un britanic a avut parte de surpriza vietii.

Andrew Green, un barbat in varsta de 52 de ani, a castigat 2 milioane de euro, premiul jackpot pe site-ul de pariuri britanic Betfred. De bucurie, barbatul a dat o petrecere la care a cheltuit zeci de mii de euro, inainte sa-si incaseze castigul din partea companiei.

Cateva zile mai tarziu, barbatul a avut parte de socul vietii: compania a anuntat ca nu ii va mai plati nimic, deoarece a fost vorba de o eroare de software, iar castigul sau nu este real.

"Am luat-o razna", a spus el intr-un interviu catre BBC. Compania i-a oferit 65.000 de euro pentru ca povestea sa nu apara in presa, insa el a refuzat si a decis sa mearga la tribunal.

"Au facut misto de mine. Eu sunt doar un peste in marea larga, iar ei un rechin mare, dar nu o sa ma trimita la plimbare doar pentru ca ei au miliarde si eu nu. Chiar daca a fost o eroare, eu nu am gresit cu nimic. Am jucat si am castigat", a spus el.