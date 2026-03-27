Turcii vor juca finala play-off-ului împotriva naționalei din Kosovo, în timp ce, fără șase la Mondial, tricolorii vor mai disputa doar un meci amical în fața Slovaciei.

Hakan Calhanoglu s-ar implica în alcătuirea echipei de start a Turciei

După victoria obținută de naționala lui Vincenzo Montella, presa turcă a lansat anumite acuzații în legătură cu modul în care echipa de start a Turciei este alcătuită.

Fostul arbitru turc, Bunyamin Gezer, susține că Hakan Calhanoglu are o influență uriașă asupra selecționerului italian de la naționala Turciei și se implică în alcătuirea echipei de start.

Gezer susține că starul lui Inter i-a cerut lui Montella să îl titularizeze pe Ismail Yuksek la mijlocul terenului în locul lui Orkun Kokcu, chiar dacă acesta din urmă traversează o formă foarte bună.

Fostul arbitru susține că fotbalul turc se confruntă cu anumite probleme, în sensul că majoritatea echipelor din SuperLig aleg să se bazeze pe jucători străini în loc să le dea șansa jucătorilor autohtoni să se dezvolte.

”Am auzit că Hakan Calhanoglu a spus că vrea să joace alături de Ismail Yuksek și că se simte mult mai confortabil când evoluează cu el. Totuși, trebuie să spunem și că Orkun Kokcu nu este prima alegere a lui Montella.

Orkun este într-o formă excelentă în acest moment, dar nu este o prioritate pentru antrenor. Problema noastră principală este că nu oferim șanse jucătorilor autohtoni din propria ligă, echipele au devenit în întregime străine”, a spus Bunyamin Gezer.