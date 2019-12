Tara Sperantei Rasare! Comentariul lui Mihai Mironica dupa ce Romania a pierdut meciul cu Muntenegru

Romania a fost invinsa de Muntenegru cu 27 la 26, in al patrulea meci de la Campionatul Mondial de handbal.

Exista infrangeri care te deprima si infrangeri aducatoare totusi de sperante. Felul in care a jucat Romania in fata unei echipe bune a Muntenegrului mai ofera un orizont de asteptare pentru finala acestei grupe pentru noi, duelul cu Ungaria. A fost totusi cel mai bun meci facut de Romania la acest Mondial si cred ca panta aceasta ascendenta poate continua cu Ungaria, echipa invinsa si ea de Muntenegru la un gol.

Cristina Neagu este capabila de un nivel foarte ridicat de joc chiar si dupa aceasta absenta uriasa de pe teren. Iar Romania da semne ca poate oferi si alternative solide la Neagu in ofensiva. Perianu a facut cel mai bun meci al sau din ultima vreme, iar debutanta Dache a fost o adevarata revelatie cu abilitatea sa de a patrunde cu care a adus aminte de Eliza Buceschi, marea absenta a Romaniei de la acest Mondial.

Romania are alte doua jucatoare foarte bune, pivotul Crina Pintea si extrema dreapta Aneta Udristoiu, care sper sa fie mai bine puse in valoare de linia de 9 metri. Poarta ramane, asa cum era de asteptat, un punct forte pentru echipa Romaniei, cu Dumanska intr-o zi speciala cu Muntenegru.

As vrea sa cred ca aceasta luna a cadourilor s-a incheiat la partida cu Muntenegru cand Romania a fost de o extrema generozitate cu acele patru-cinci minute de cosmar dinspre final in care s-a cedat un avantaj de patru goluri si i s-a facut carare adversarului pentru o rasturnare de sase goluri in total a scorului. Daca Romania va reusi sa pastreze o constanta asa cum a aratat in cea mai mare parte a meciului cu Muntenegru, putem spera la ceva frumos cu Ungaria. Si, stiti cum se spune in fotbal, ca o victorie intr-un Steaua - Dinamo “poate salva un intreg sezon”, un triumf cu Ungaria poate salva un intreg Mondial de la care, sincer, nu a avut nimeni mari asteptari.