CM de Handbal | LIVE TEXT Romania - Muntenegru, ora 8:00 | Meci infernal pentru tricolore, care cauta a treia victorie! Muntenegrencele iau masuri speciale impotriva lui Neagu

Romania intalneste Muntenegru, de la ora 8:00 (ora Romaniei), in al patrulea meci al grupei de Campionatul Mondial de Handbal din Japonia.

Nationala Romaniei cauta victoria in meciul cu Muntenegru si obtinerea unor puncte vitale in incercarea de a patrunde in grupele principale ale competitiei. Misiunea nu este deloc usoara!

Tricolorele au pornit cum nu se poate mai prost la acest turneu final: o infrangere rusinoasa contra Spaniei, scor 31-16. In a doua zi de concurs, Neagu a jucat fabulos si a inscris 13 goluri in victoria muncita contra Senegalului, scor 29-24.

Nationala Romaniei a beneficiat de o zi de pauza, iar apoi de un meci usor contra Kazahstanului, cel putin pe hartie! Selectionerul Tomas Ryde a rulat tot lotul, a menajat-o complet pe Cristina Neagu, si a incercat diverse formule de joc, in vederea celorlalte doua meciuri ramase cu Muntenegru si Ungaria.

Handbalistele romance au trecut pe langa un rezultat dezastruos, asiaticele fiind aproape de egalare in ultimul minut al partidei. Scorul final a fost 22-20, dar jocul echipei, in absenta Cristinei Neagu, nu ne ofera prea mult sperante in meciul de azi.

In cazul unei victorii impotriva Muntenegrului, Romania nu are inca asigurata calificarea in grupa principala, ceea ce transforma ultima partida contra Ungariei intr-una decisiva! Totusi, in cazul extrem de optimist in care Ungaria pierde cu Senegal, iar romancele inving pe muntenegrence, nationala Romaniei va fi deja calificata inaintea ultimei etape, 6 puncte in 5 meciuri fiind suficiente.

Reamintim ca echipele vor pleca in grupa principala cu punctele obtinute contra celorlalte formatii calificate din grupa (in cazul nostru, cel mai probabil, Spania si Muntenegru).

Muntenegru are 3 victorii din 3 la aceasta editie a Campionatului Mondial: 29-25 cu Senegal, 30-21 cu Kazahstan si 25-24 cu Ungaria. In primele 2 meciuri, antrenorii Adi Vasile si Per Johansson au menajat-o pe super-starul Bulatovic, care a bifat doar 16 minute pana la meciul cu unguroaicele lui Rasmussen.

Secundul Muntenegrului, in prezent antrenor principal si la CSM Bucuresti, Adi Vasile a declarat pentru GSP ca Neagu e imposibil de oprit:

"Jucatorii foarte mari, intr-o zi buna, au sclipiri pe care ti-e extrem de greu sa le controlezi sau sa le opresti. Sunt multe meciuri in care cauti sa tacticizezi, sa ai strategii, dar tot calitatea formidabila a unui jucator face diferenta. Asa si cu Cristina, degeaba stim noi ce aruncari are, ce face, cum se deplaseaza, daca e in zi buna, e imposibil de oprit"