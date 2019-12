Meci rusinos facut de Romania la CM de handbal impotriva Kazahstanului, una dintre cele mai slabe echipe in clasamentul mondial! Cum ne putem califica in grupele principale

Romania a invins cu greu pe Kazahstan, scor 22-20, in etapa a treia a grupelor.

Intr-un meci in care selectionerul Tomas Ryde a rulat tot lotul si a menajat-o complet pe Cristina Neagu, tricolorele au obtinut un succes chinuit, impotriva unei echipe pe care Romania a invins-o in urma cu 4 ani la 16 goluri diferenta.

Jucatoarele din Asia au avut sansa egalarii pe final, la scorul de 21-20, dar o interventie a Denisei Dedu a salvat echipa de un esec istoric. De notat e ca in repriza a doua, Kazahstan a invins Romania cu scorul e 9-8.

Asiaticele au doar 4 aparitii la Campionatul Mondial de Handbal, cel mai bun rezultat fiind in 2007, locul 18 din 24 de echipe.

Cu victoria de azi, Romania face 4 puncte si urca pe locul al treilea in grupa. Spania si Muntenegru ocupa primele 2 pozitii, cu cate 6 puncte fiecare, iar Ungaria are 2 doua puncte, pe locul 4.

Maine, 4 decembrie, tricolorele vor intalni Muntenegru, echipa antrenanta din pozitia de "secund" de Adi Vasile, "principalul de la CSM Bucuresti.

In cazul unei victorii in meciul de maine, Romania nu e sigura de calificarea in grupa principala, dar va obtine 2 puncte importante care vor conta in faza urmatoare a competitiei. Reamintim ca in grupa principala, echipele pleaca cu punctele obtinute impotriva celorlalte formatii calificate din propria grupa (in cazul grupei C: Spania si Muntenegru).

Asadar, indiferent de rezultatul cu Muntenegru, meciul Romania-Ungaria va fi decisiv in economia calificarii.

Totusi, un scenariu extrem de optimist pentru tricolore ar fi ca Ungaria sa piarda cu Senegal, Romania sa castige cu Muntenegru, iar rezultatul direct din ultimul meci sa nu mai conteze, 6 puncte din 5 meciuri fiind suficiente pentru calificare.