"Samuraii exista si sunt niste romance! Mihai Mironica dupa victoria FANTASTICA a Romaniei cu Ungaria

Doamne, nu am mai vazut un asemenea meci al Romaniei in viata mea! Nu, nu de handbal, ci din orice sport!

Conduse cu 7 goluri in prima repriza, cu 6 goluri la pauza, reusind sa egaleze pentru prima oara in meci de-abia cu un minut inainte de final, marcand golul victoriei cu doua secunde inainte de final! Si cu cine, cu Ungaria? In meci decisiv la Mondial? Nici nu cred ca am trait asa ceva in realitate! Mi se pare o fantezie, un vis neverosimil!

A fost momentul de glorie al locotenentilor, al jucatoarelor de plan secund din lotul Romaniei. Extremele Seraficeanu si Iuganu au facut meciul vietii lor. Pristavita a intrat excelent in repriza a doua si a scos o multime de lovituri de la 7 metri sau a dat excelente pase decisive pentru debutanta la Mondial, Seraficeanu, care a avut un brat stang formidabil. Sunt jucatoare care aproape ca nu au existat pana acum la acest Mondial. Chiar si Denisa Dedu, un nume consacrat in nationala, a venit cu prestatia sa extraordinara in poarta din umbra Iuliei Dumanska, portarul nostru care luase prim-planul in precedenta partida, cu Muntenegru.

Si Cristina Neagu... Acest monument, nu al handbalului romanesc, ci al intregii istorii a sportului romanesc! A fost un meci atipic pentru ea, “tacuta” in ceea ce priveste golurile din actiune. Dar o excelenta pasatoare decisiva si fantastica in eficienta de la 7 metri. Senzationala stapanire de sine in momentul executarii acelui ultim 7 metri care a adus aceasta victorie ce a intrat in legenda sportului romanesc!

Intr-un moment negru in care nationala de fotbal este la pamant, gimnastica este un dezastru, rugby-ul n-a mai ajuns la Cupa Mondiala si s-a acoperit de rusine cu matrapazlacurile sale, iar handbalul a fost zguduit de scandalul de dopaj, vine acest grup de fete, condus de un selectioner jignit pe nedrept, si ne aduce o bucurie mare cat sa acopere un an de frustrari. Azi, Romania a fost Tara Soarelui Rasare!