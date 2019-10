"Tricolorul negru" | Mihai Mironica despre cum se intorc 'bombele si sexul oral cerut in public' la meciurile Romaniei

Si vine meciul cu Suedia. Se vor duce puritatea, entuziasmul, bucuria, frumusetea, sustinerea, emotia pe care le-am vazut in tribune la meciul cu Norvegia. Se vor intoarce “afara cu ungurii din tara”, bombele si sexul oral cerut in public cu tot felul de institutii si persoane.

Acum eu sunt nedumerit cum facem cu Keseru. El ar trebui scos din tara. Ok, a marcat doua goluri pentru Romania la Oslo, a marcat in Suedia sau Feroe, dar acolo era in regula, era afara din tara. Dar cum facem si cu Puscas? Bine, numele lui este scris neaos, romaneste, dar seamana ingrozitor de tare cu cel al marii legende a fotbalului maghiar. Eu zic sa se faca niste verificari, niste analize, ceva si sa se procedeze la scoaterea lui nu din lot, ci din tara daca se descopera ca este un ungur sub acoperire.

Un alt pericol pandeste Romania. La meci ar putea veni Emeric Ienei, cel care a condus Romania pana in sferturi la EURO, pana in optimi la Cupa Mondiala, care a adus cel mai mare triumf postbelic al armatei romane. Sau Laszlo Boloni, tradatorul ungur cu peste 100 de meciuri pentru Romania, autorul golului unicei noastre victorii cu o campioana mondiala in exercitiu. Sau pot aparea la meci Lajos Szatmari si Tibor Selymes, jucatori in cele mai mari generatii ale Romaniei, cele din ‘70, respectiv ‘94. Trebuie luate imediat masuri pentru expulzarea sau blocarea acestor tradatori, acestor straini de neam. Bine, nu prea inteleg de ce trebuie sa ne rezumam la unguri si nu procedam la fel si cu nemtii. Si astfel il alungam din tara si pe presedintele ales de milioane de romani tradatori.

Ador si precizarea adusa in cazul bombardierilor, al alungatorilor de unguri din tara ca “multi dintre ei au meserii onorabile, elitiste”. Cum ar veni, multi sunt medici, profesori, bancheri, conducatori de institutii. Daca ei pot face la un eveniment tot ce spune organizatorul ca nu poti face, de ce nu putem noi, “cetatenii”, sa mergem in scolile, spitalele, bancile, firmele in care ei lucreaza si sa urlam ca ungurii trebuie sa fie dati afara din tara, ca facem sex oral cu institutiile respective si totul asezonat cu niste bombe aruncate prin respectivele locuri de munca? Si nu o data, ci constant. Cum adica sa fie chemata politia? Pai pe bombardierii de pe stadion nu-i deranjeaza nimeni, la meciul cu Suedia vor ocupa din nou abuziv, in bloc, partea de jos a peluzei, sfidand ce este scris pe biletele spectatorilor din acea zona.

Deja nu mi se mai pare esentiala intrebarea daca Barna l-a recunoscut sau nu pe Emeric Ienei, ci daca el stie ca Ienei e un ungur. Ce trebuie aruncat peste granita de noi, toti cei care suntem uniti sub tricolor.