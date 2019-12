"Ave, Gheorghe! Valentin, nu Hagi..." Mihai Mironica, dupa victoria Astrei in fata Viitorului!

Ce placut e sa vezi cand un meci este decis de jucatori, asa cum s-a intamplat la Giurgiu, si nu de arbitru, asa cum s-a petrecut la Craiova, acolo unde Mos Nicolae Fesnic le-a pus in ghetute oltenilor penalty-ul decisiv in partida cu Botosani...

Cand ii auziti pe cei din alianta mioritelor din fotbalul nostru care ne tot repeta sa ne impacam cu soarta ca si daca vin mourinhosiguardiola la nationala Romaniei nu avem ce sa facem, ganditi-va ca Valentin Gheorghe nu are nicio secunda in nationala de seniori si nu a prins nici lotul XXL pentru Europeanul de tineret din vara acestui an. Asta si pentru ca tatal lui Valentin Gheorghe nu da comunicate de presa in care sa acuze selectionerii ca sunt mafioti si nu face o incredibila presiune publica pentru promovarea copilului sau. Pentru ca domnul Gheorghe senior nu e rege. Dar a venit tanarul Gheorghe la curtea regelui si a aratat ce ii lipseste printisorului, viteza debordanta cu mingea la picior, lucru esential in fotbalul mare si cu care te nasti sau nu, nu poate nicio academie sa ti-o puna in ghete.

Genial si serviciul lui Alibec la golul cat o victorie al lui Gheorghe. Alibec, cel injurat de ghiolbanii din tribune in deplasarile cu Viitorul si FCSB, dar care a raspuns superb pe teren. Cu fotbalisti de rasa relansati precum Budescu, Alibec si magnificul Tamas, cu jucatori rafinati precum Radut, Matei sau Begue, cu baieti de incredere precum Lazar, Radunovic sau Graovac, Astra este acel competitor boem care nu e luat prea mult in seama, dar care poate veni naucitor pe turnanta.

Viitorul a contribuit la acest spectacol. Este o echipa cu o calitate tehnica deosebita, aresteaza mingea in Liga 1 precum trupele lui Guardiola prin Europa. Insa Viitorului ii lipseste acea sclipire care sa faca diferenta pentru ca Ganea s-a pierdut pe drumul acestui sezon, Eric s-a intors ca un luptator de sumo dupa 4 luni de pauza, Rivaldinho se zbate, dar nu e suficient de concret, iar Calcan si-a pierdut din incredere dupa ce a fost marginalizat de Hagi.

Astept sa vad daca Bogdan Andone va primi si o cutie din magicul anticarcel cu care mentorul sau, Sumudica, a adus titlul la Giurgiu acum 4 sezoane... Si sunt curios daca selectionerul Radoi va afla, spre deosebire de predecesorul sau, ca exista aceasta echipa, Astra, la cativa zeci de km de Bucuresti...