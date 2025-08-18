Marko Lazetić, un atacant sârb în vârstă de 21 de ani, de la AC Milan, a fost prezentat oficial la Aberdeen. Potrivit Sky Sport, clubul din Italia a acceptat să îl cedeze gratis pe vârful de atac, însă va încasa 50% din următoarea vânzare.

Aberdeen l-a transferat pe Marko Lazetic de la AC Milan



Lazetic, care a jucat și în două partide la prima echipă a lui AC Milan, a semnat un contract pe patru sezoane cu Aberdeen și a acordat un scurt interviu pentru site-ul clubului.



"Am văzut o mare dorință din partea managerului și a staff-ului de la Aberdeen de a mă avea. Mi-a plăcut energia tuturor de aici și mi-am dorit să semnez cât mai rapid.



Cred că Aberdeen este un club la care pot crește ca fotbalist și ca om. Sper să avem parte de succes.



Am văzut imagini cu fanii de aici și mi-a plăcut pasiunea lor. Abia aștept să joc pe Pittodrie Stadium, să marchez și să celebrez alături de suporteri", a spus Lazetic.

