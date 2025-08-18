OFICIAL Aberdeen a anunțat transferul de la AC Milan înaintea dublei cu FCSB: "Abia aștept să marchez și să sărbătoresc alături de fani"

Aberdeen a anunțat un transfer cu trei zile înaintea meciului tur cu FCSB, din play-off-ul Europa League.

Marko Lazetić, un atacant sârb în vârstă de 21 de ani, de la AC Milan, a fost prezentat oficial la Aberdeen. Potrivit Sky Sport, clubul din Italia a acceptat să îl cedeze gratis pe vârful de atac, însă va încasa 50% din următoarea vânzare.

Aberdeen l-a transferat pe Marko Lazetic de la AC Milan

Lazetic, care a jucat și în două partide la prima echipă a lui AC Milan, a semnat un contract pe patru sezoane cu Aberdeen și a acordat un scurt interviu pentru site-ul clubului.

"Am văzut o mare dorință din partea managerului și a staff-ului de la Aberdeen de a mă avea. Mi-a plăcut energia tuturor de aici și mi-am dorit să semnez cât mai rapid.

Cred că Aberdeen este un club la care pot crește ca fotbalist și ca om. Sper să avem parte de succes.

Am văzut imagini cu fanii de aici și mi-a plăcut pasiunea lor. Abia aștept să joc pe Pittodrie Stadium, să marchez și să celebrez alături de suporteri", a spus Lazetic.

AC Milan a plătit aproape 5 milioane de euro pentru Lazetic, care nu a confirmat în Italia

Crescut în academia celor de la Steaua Roșie Belgrad, Marko Lazetić era văzut drept un fotbalist foarte promițător al Serbiei, iar în 2022 era cumpărat de AC Milan pentru aproape 5 milioane de euro.

La echipele de tineret ale clubul italian a marcat 5 goluri în 13 partide, însă a fost mai mult împrumutat la cluburi precum Altach (Austria), Fortuna Sittard (Olanda) sau Backa Topola (Serbia)

  • Lazetić, care măsoară 1,92m, are 7 meciuri la naționala U21 a Serbiei.
  • 1,4 milioane de euro a plătit Aberdeen pentru transferurile din această vară. Cel mai scump a fost suedezul Kenan Bilalovic, extremă stânga de la IFK Varnamo, cumpărat pentru 650.000 de euro.
