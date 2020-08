Pierdere importanta pentru Craiova! Oltenii pot ramane fara un om de baza inaintea noului sezon: este tentat sa accepte o oferta din Italia

Universitatea Craiova este pe punctul de a pierde un jucator important, acesta fiind tentat sa accepte o oferta din Italia

Mirko Pigliacelli (27 de ani) are sanse mari sa o paraseasca pe Universitatea Craiova in aceasta vara. Portarul italian este tentat sa revina in tara natala, unde este dorit de Reggianam, echipa nou promovata in Serie B.

Trapanigranata.it informeaza ca Pigliacelli este tentat sa revina in Italia dupa trei ani petrecuti in Romania, unde a fost nevoit sa joace din cauza ca nu si-a gasit o echipa in propria tara.

"Fostul portar al lui Trapani, care a ramas in inimile fanilor, s-ar putea intoarce in Italia si, mai exact, la Reggiana, recent promovata in Serie B dupa ce a castigat playoff-ul cu Bari", scrie trapanigranata.it.

O posibila plecare a fost confirmata si de impresarul lui Pigliacelli. In urma cu o saptamana, acesta spunea ca jucatorul isi doreste sa revina in Italia:

"Mirko a avut un campionat extraordinar, preliminariile Europa League vor incepe in curand. Pentru Craiova este un element important, dar nostalgia Italiei s-a facut simtita. Are un contract pe trei ani, vom decide impreună cu clubul", spunea Danilo Caravello, impresarul portarului, pentru tuttomercatoweb.

Cota de piata a lui Pigliacelli este de 1.2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Oltenii cer aproximativ 1 milion de euro in schimbul portarului, care mai are contract in Banie pana in vara lui 2022.